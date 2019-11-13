شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اسمنت الشمالية (3004) ارتفاعاً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع الدعم الإيجابي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 0.16 ريال ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 10.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 11.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.20 ومستوى المقاومة 11.00 .
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