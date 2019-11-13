شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يتخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم معادن (1211) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك مع تأثر السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، لينجح بارتفاعه الأخير بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 4.96% بما يعادل 2.10 ريال ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات لاقوة النسبية ، مع ارتفاع محدود باحجام التداول .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.00 ، طيلة ثبات الدعم 42.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 48.00 .
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