شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اتحاد اتصالات (7020) على ارتفاع في آخر جلساته ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.64% بما يعادل 0.58 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعضاً من خسائره السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 23.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.62 ومستوى المقاومة 23.00 .

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