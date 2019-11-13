شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية تحيط به الإشارات السلبية – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.49% بما يعادل -0.08 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وا لقصير بمحاذاة خط ميل ، وبضغط سلبي متاوصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ويشهد السهم ارتفاعاً محدوداً في احجام التداول . Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.04 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 16.68 .

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