شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة السريع (1213) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعدما حاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية منها ، ولكن الضغوط السلبية كانت أقوى ، فالسهم تسيطر عليه الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ويعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -0.15 ريال .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 31.96 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 28.05 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.05 ومستوى المقاومة 31.96 .