الحكير يتصدر القائمة الحمراء – تحليل صباحي – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الحكير (4240) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يعرضه للضغط السلبي بتداولاته القادمة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.78% بما يعادل -0.95 ريال ، ليتصدر السهم بهذا الإغلاق قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً بالنسبة المئوية ، ليصل إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفٌ ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ باحجام التداول .
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم المحوري في تلك المرحلة 24.00 ، ففي حالة كسر هذا المستوى سيزيد من الضغط السلبي عليه ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 23.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.50 ومستوى المقاومة 24.75 .
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