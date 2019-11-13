الاتصالات يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 13-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاتصالات (7010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاع السهم على اثر ثبات مستوى الدعم 95.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 74.50 إلى 117.4) ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول تصريف هذا التشبع البيعي ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 1.70 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 95.95 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 90.89 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.50 ومستوى المقاومة 101.01 .
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