شكرا لقرائتكم خبر عن بوبا العربية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 13-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بوبا العربية (8210) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، بنسبة بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.80 ريال ، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة السنبية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 105.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 112.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 102.00 ومستوى المقاومة 108.00 .
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