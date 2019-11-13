شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار وأصناف البلح بسوق الجملة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار البلح انخفاضا فى الأسواق ، بسبب زيادة الانتاج المحلى ويرصد " الخليج 365 " أسعار البلح داخل سوق العبور للجملة .

وجاءت الأسعار والأنواع على النحو التالى ، بلح الزغلول وسعره يتراوح من 3 -7 جنيها ، والسمانى يتراوح سعره من 3 – 5 جنيهات ، وام الفراخ 4 جنيهات للكيلو ، البلح الرملى يتراوح سعره بين 5 -8 جنيهات للكيلو ، البلح سلمى 15 جنيها للكيلو ، البلح البارحى 25 – 30 جنيها ، بلح سيوى 20 جنيها للكيلو ، بلح بنت عيشة 5 -7 جنيهات للكيلو .

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والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.