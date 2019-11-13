الاقتصاد

أسعار وأصناف البلح بسوق الجملة تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار البلح انخفاضا فى الأسواق ، بسبب زيادة الانتاج المحلى  ويرصد " الخليج 365 "  أسعار البلح داخل سوق العبور للجملة  .

وجاءت الأسعار والأنواع على النحو التالى ،  بلح الزغلول وسعره يتراوح من 3 -7 جنيها ، والسمانى يتراوح سعره من 3 – 5 جنيهات ، وام الفراخ 4 جنيهات للكيلو ، البلح الرملى يتراوح سعره بين 5 -8 جنيهات للكيلو ، البلح سلمى 15 جنيها للكيلو ، البلح البارحى 25 – 30 جنيها ، بلح سيوى 20 جنيها للكيلو ، بلح بنت عيشة 5 -7 جنيهات للكيلو .

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والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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