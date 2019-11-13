«المركزي الأوروبي» يشتري 3 مليارات دولار سندات شركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ البنك المركزي الأوروبي الجولة الثانية من برنامج شراء سندات الشركات، حيث اشترى خلال أسبوع واحد ما توقع المحللون أن يشتريه خلال شهر.

وبحسب بيانات البنك، بلغت قيمة المشتريات من سندات الشركات خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي حوالي 3 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر كمية مشتريات أسبوعية منذ أطلق البنك برنامجه الأول المعروف باسم سياسة التخفيف الكمي في يونيو/حزيران 2016. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي علق البنك برنامج شراء السندات، قبل أن يستأنف البرنامج خلال الشهر الحالي في ظل تعثر اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون أن يخصص البنك المركزي الأوروبي حوالي 15% من أموال برنامج التخفيف الكمي لشراء سندات الشركات، وهو ما يعادل تقريباً قيمة المشتريات في البرنامج السابق. (د.ب.أ)