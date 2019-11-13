شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الجرانيت المصرى فى "شق التعبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنوع أصناف الجرانيت فى السوق المصرى بين المحلى والمستورد ويرصد " الخليج 365 " أسعار الجرانيت المصرى .

ويعتبر الجرانيت الأحمر الذى يستخرج من أسوان أشهر أنواع الجرانيت فى مصر والعالم واكتسب شهرته منذ عهد الفراعنة ، حيث تم استخدامه فى بناء الأهرامات بالجيزة، ولهذا اكتسب السمعة العالمية وبالرغم من شهرته إلا أن سعره يبدأ من 190 جنيها الى 240 جنيها للمتر.

بينما يبلغ سعر أسود أسوان وهو أغلى الأنواع نظرا لشكله الرائع وتناسق ألوانه ويتراوح سعره 550 جنيها وحتى 600 جنيه للمتر ، ومن أنواع الجرانيت الجندول ويتراوح سعره بين 300 الى 400 جنيها والفيردى الأخضر، والرويال الأحمر وجميع أسعاره تتراوح بين 260 – 500 جنيها ، وبالرغم من هذه الأنواع يأتى الجرانيت المستورد بأسعار مضاعفة حيث يتراوح أسعار المستورد بين 700 الى 3000 جنيها.