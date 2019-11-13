شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: أسعار الحديد فى الأسواق تبدأ من 9800 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والصلب اليوم الأربعاء 12-11-2019، استقرارا حسبما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد اليوم تبدأ من 9800 جنيه الطن وحتى 10200 سعر المصنع، مشيرا إلى أن اسعار بالنسبة للمستهلك تبدأ من 10100 جنيها للطن وحتى 10500.

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وأشار الزينى ، إلى أن الأسعار انخفضت خلال الشهر الماضي والجاري أكثر من 1000 جنيه في الطن بحسب الأسعار التي أعلنت عنها مصانع الحديد، وذلك بعد تراجع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولار في الطن.