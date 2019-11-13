فيديو.. اتصالات مصر فى القمة الاقتصادية: انفقنا 50 مليار جنيه منذ بدء استثمارنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد حجازي ، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، إن التحول الرقمي حاليا أصبح ضرورة وليس رفاهية ، ومن دون التحول الرقمي لن تستطيع مصر أن تصل الى القفزة النوعية التي تستحقها ، موضحا أن التحول الرقمى عبارة عن منظومة متكاملة إذ أنه ولأول مرة الدولة بتشريعاتها و مؤسساتها تسبق الشركات في هذا المجال مثل المجلس الأعلى للمدفوعات و التشريعات الجديدة التي تصدر مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وأضاف حجازي، أن اتصالات مصر رصدت نحو 4.5 مليار جنيه استثمارات للشركة في السوق المصري، معظمها بمجال نقل البيانات و التي تعد العمود الفقري للتحول الرقمي، مشيرا إلى استثمارات الشركة بمجال التحول الرقمي العام المقبل سواء بالاستثمار في الشبكات و للمحطات أو بمجال التطبيقات إذ أن الشركة تمتلك عدة تطبيقات تسهل حياة عملائنا ، مشيرا الى أن الشركة تتعاون مع الحكومة بمجال التحول الرقمي في المشاريع العملاقة الجديدة وأيضا خدمات التعهيد لدول أخرى.
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