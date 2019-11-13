شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اتصالات مصر فى القمة الاقتصادية: انفقنا 50 مليار جنيه منذ بدء استثمارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد حجازي ، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، إن التحول الرقمي حاليا أصبح ضرورة وليس رفاهية ، ومن دون التحول الرقمي لن تستطيع مصر أن تصل الى القفزة النوعية التي تستحقها ، موضحا أن التحول الرقمى عبارة عن منظومة متكاملة إذ أنه ولأول مرة الدولة بتشريعاتها و مؤسساتها تسبق الشركات في هذا المجال مثل المجلس الأعلى للمدفوعات و التشريعات الجديدة التي تصدر مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

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وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، بقمة مصر الاقتصادية، إن شركات الاتصالات لها دور مهم جدا في التحول الرقمي إذ لا يمكن تنفيذ الاستراتيجية من دون وجود شركات الاتصالات، فالشركة تضع التحول الرقمي نصب أعينها مدخلا على ذلك باستثمار الشركة نحو 50 مليار جنيه منذ بدأ استثمارها في مصر.

وأضاف حجازي، أن اتصالات مصر رصدت نحو 4.5 مليار جنيه استثمارات للشركة في السوق المصري، معظمها بمجال نقل البيانات و التي تعد العمود الفقري للتحول الرقمي، مشيرا إلى استثمارات الشركة بمجال التحول الرقمي العام المقبل سواء بالاستثمار في الشبكات و للمحطات أو بمجال التطبيقات إذ أن الشركة تمتلك عدة تطبيقات تسهل حياة عملائنا ، مشيرا الى أن الشركة تتعاون مع الحكومة بمجال التحول الرقمي في المشاريع العملاقة الجديدة وأيضا خدمات التعهيد لدول أخرى.