تعرف على تعديلات لائحة قانون الاستثمار فى 7 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -تهدف التعديلات الى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق افضل النظم العالمية. - تضمن القرار، اضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. - نص القرار على التزام الجهات بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات لحساب أصول الاستثمار الاجنبى . -حدد القرار الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها. Advertisements - أبرز الجهات وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. - تقدم الجهات تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار ،تتضمن بيان الاستثمار . - يتم تقديم المعلومات والبيانات المتاحة لديها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

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