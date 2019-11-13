شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق عند أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق بالتزامن مع استقرار "داو جونز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء على نحو طفيف بعد استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام النادي الاقتصادي بنيويورك.



وذكر "ترامب" بأن الصين مارست الغش في الاتفاقيات التجارية مع واشنطن واستغلت الأخيرة في تطوير اقتصادها وأنشطتها على حساب العمال الأمريكيين.



وأوضح "ترامب" بأن هذا الأمر يعود إلى الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين لم يأبهوا لهذه الممارسات ولم يضعوا حدا لها.



ورغم هذا الهجوم والانتقادات، إلا أن "ترامب" كشف عن أنه يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين قريباً.



وفي سياق منفصل، انتقد الرئيس "ترامب" البنك المركزي الأمريكي مشيبرا إلى أنه يخفض الفائدة بوتيرة بطيئة جدا تضر الاقتصاد.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 0.1% وأغلق عند 56.80 دولار للبرميل، ، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.5 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 62.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، استقر "داو جونز" عند 27691 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق جلسة الإثنين، وسجل أعلى مستوى في جلسة الثلاثاء عند 27770 نقطة وأقل مستوى عند 27635 نقطة.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 8486 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8514 نقطة وأقل مستوى عند 8462 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3092 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3102 نقطة وأقل مستوى عند 3084 نقطة.