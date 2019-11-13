شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للإثيريوم لكنها لا تزال أدنى 190 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات الثلاثاء على نحو هامشي مع استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية وتباينه نتيجة عدم اليقين السائد في الأسواق العالمية.



وكشفت بورصة "سي إم إي جروب" الأمريكية عن أنها تعتزم إطلاق عقود خيار لـ"بتكوين" في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني عام 2020.



ومن جانبه، توقع أحد المستثمرين ويدعى "جاك لي" بأنه يتوقع إصدار البنك المركزي الصيني أول عملة رقمية سيادية في العالم في غضون من الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة.

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وليست الصين وحدها التي تعمل على هذه الخطوة، بل هناك أيضا البنك المركزي السويسري الذي كشف في أكتوببر/تشرين الأول عن تعاون مع البورصة المحلية للتداول على العملات الرقمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 22:26 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.3% إلى 186 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 187.5 دولاار وأقل سعر عند 182.2 دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.4% إلى 8764 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8885.6 دولار وأقل سعر عند 8573.6 دولار.