شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يرتفع رغم البداية السيئة لخدمة المحتوى الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات الثلاثاء رغم البداية السيئة لإطلاق خدمة "ديزني بلس" الجديدة المعنية بعرض فيديوهات حصرية وأفلام سينمائية وعروض تلفزيونية.



وفي الساعات الأولى من اليوم الأول للخدمة، واجه المستخدمون والمشتركون العديد من المشكلات الفنية التي أثرت على جودة "ديزني بلس".



وتلقت الشركة الأمريكية الترفيهية أكثر من ثمانية آلاف شكوى من المشتركين واجهوا مشكلات في خدمة البث المرتبطة بالفيديوهات وتسجيل الدخول وغير ذلك.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم "والت ديزني" على أن الشركة تعمل على قدم وساق لمعالجة هذه المشكلات الفنية التي لم يتبين أسبابها أو تفاصيل بشأنها.



يذكر أن "والت ديزني" أطلقت خدمتها للمحتوى الأصلي والعروض السينمائية "ديزني بلس" بداية من الثاني عشر من نوفمبر/تشريين الثانيي مقابل رسوم تقدر بسبعة دولارات شهريا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 138.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 139.3 دولار وأقل سعر عند 136.7 دولار.