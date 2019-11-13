شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يتراجع بأكثر من 1% بسبب انخفاض وتيرة تسليم الطائرات في أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء بعد إعلان الشركة الأمريكية استمرار تراجع وتيرة تسليم طائراتها بسبب أزمة الطراز "737 ماكس".



وذكرت "بوينج" أنها سلمت فقط عشرين طائرة تجارية في الشهر الماضي وسط توقعات بأن الشركة فقدت عددا مماثلا بسبب إيقاف تشغيل طائرات "737 ماكس".



يأتي ذلك بعد تسليم "بوينج" 806 طائرات في العام الماضي، وهو ما اعتبر عددا قياسياً، ولكن الشركة في طريقها لتسليم عدد أقل بكثير هذا العام.

Advertisements



وتراجع صافي الطلبيات على طائرات "بوينج" في أكتتوبر/تشرين الأول إلى 45 طائرة من 56 طائرة خلال سبتمبر/أيلول.



يذكر أن الطراز "737 ماكس" لا يزال متوقف عن التحليق حتى الآن بعد سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية في أقل من ستة أشهر مما أسفرر عن مصرع 346 شخصاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.1% إلى 362.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 367.1 دولار وأقل سعر عند 360 دولارا.