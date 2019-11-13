«بينار» تستثمر100 مليـون درهم في مصنع بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت علامة الأغذية الشهيرة «بينار» أول مصنع خارجي لها؛ لإنتاج الجبنة المطبوخة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، في احتفال شهد حضور مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، وسمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، إلى جانب الضيوف.ويأتي افتتاح مجموعة «يشار القابضة للأغذية والمشروبات» المالكة لشركة «بينار»، المصنع الجديد باستثمار أولي قدره 100 مليون درهم؛ لإنتاج أول جبنة مطبوخة تحمل علامة «صنع في الإمارات»، وسيكون المصنع محوراً استراتيجياً رئيسياً لصناعات «بينار» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقالت المهيري: «تمثل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية؛ لدعم ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات؛ من خلال تعزيز منظومة إنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية؛ من خلال إطلاق العديد من المشاريع الغذائية الرائدة القائمة على الابتكار.

الأول في الخليج

من جهته، قال أردا سينك توكباس، المدير العام المؤسس لشركة «إتش دي إف منطقة حرة» و«شركة الهدف للصناعات الغذائية»: «يسعدنا الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمصنعنا الأول في منطقة الخليج في أبوظبي، ونفخر بكونه أول منشأة متطورة لإنتاج الجبنة المطبوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعزيز حضورنا في المنطقة، وتلبية احتياجات عملائنا على اختلافها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، سنحرص دائماً على مراعاة مبادئ الاستدامة في مختلف القرارات التي نتخذها، إلى جانب توفير أجود المنتجات ومواكبة أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الأغذية العالمي».

وباستخدام التقنيات الصناعية الذكية، يتمتع المصنع المتطور بأحدث التقنيات المتقدمة وينطوي على مستويات عالية من الرقمنة، وقدرة على تتبع المنتجات إلكترونياً بشكل مباشر؛ بفضل نظم الأتمتة المتكاملة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 30 ألف طن من الأجبان سنوياً، وتتوقع الشركة مضاعفة حجم إنتاجه السنوي خلال العامين المقبلين ليزيد على 60 ألف طن.

وتعد الأنظمة الحديثة لمراقبة الجودة عنصراً رئيسياً في عمليات «بينار»؛ لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الجودة، وتأتي في إطار التزامها الراسخ بتوفير منتجات مبتكرة عالية الجودة للمستهلكين بالمنطقة. وسيتم تخصيص جميع المنتجات المصنّعة في المنشأة الجديدة للبيع بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علاوة على عدد من الأسواق الجديدة المحتملة.

وساهمت المنشأة الجديدة التي تتربع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، في توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة في العاصمة الإماراتية. وفي الوقت الراهن، تتطلع مجموعة «يشار القابضة للأغذية والمشروبات» إلى المزيد من فرص تشييد المنشآت الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي سيسهم بتوفير المزيد من فرص العمل في المنطقة.

كيزاد

من جهته، قال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية (كيزاد): «يأتي افتتاح «بينار» لأول مصنع للجبنة المطبوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تأكيداً للقيمة المتميزة التي تقدمها «مدينة خليفة الصناعية» للشركات والعلامات الرائدة عالمياً؛ عبر تمكينها من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة المتوفرة فيها وفي «موانئ أبوظبي» ككل. وتلعب «موانئ أبوظبي» دوراً بارزاً في دفع عجلة التجارة العالمية؛ وذلك عبر تسخير أصولها وخدماتها المتكاملة؛ لدعم الشركات الدولية في تصنيع وتوزيع منتجاتها».

ويعد ضمان التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة جزءاً رئيسياً من رؤية الإمارات 2021، وهو أيضاً محور رئيسي ركزت عليه «بينار» أثناء تطوير منشأتها الصناعية الجديدة بأبوظبي. ومن أبرز المبادرات الرئيسية في المنشأة الجديدة معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100%، وإعادة تدوير منتجات التعبئة والتغليف، وإنتاج حتى 20% من احتياجات المصنع من الطاقة عبر مصادر الطاقة الشمسية، وتشييد جدران عازلة وسقف عازل كلياً؛ لترشيد استهلاك طاقة التبريد. وتضع «بينار» تقليص بصمتها الكربونية على رأس قائمة أولوياتها. (وام)