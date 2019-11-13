152 مشروعاً يشملها حق الانتفاع والتملك بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

كشف عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن الدائرة سجلت 152 مشروعاً عقارياً شملها حق التملك والانتفاع حتى الآن، توزعت بين أبراج سكنية ومجمعات ومشاريع متكاملة، استخدمت لأغراض سكنية وتجارية وصناعية.

وقال الشامسي في تصريحات ل«الخليج» على هامش مشاركة الدائرة في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر إن القطاع العقاري شهد تصحيحاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية وهو الآن في حالة استقرار، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً تدريجياً خلال العام المقبل عازياً ذلك إلى عوامل اقتصادية ومحلية إيجابية.

وأكد الشامسي أن الاستثمار العقاري جزء من المنظومة الاستثمارية العاملة في الشارقة ومكمل لها، وهو ما دفع دائرة التسجيل العقاري للمشاركة بالمنتدى وتعريف المستثمرين بالقوانين والاشتراطات وفوائد حق الانتفاع والتملك في الإمارة.