منصات التسوق الإلكترونية تستعد لجمعة التخفيضات 24 نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

استعداداً لجمعة التخفيضات أو ما يطلق عليه الجمعة السوداء أو البيضاء والذي ينطلق يوم 24 نوفمبر/‏ تشرين الثاني، حيث بات تقليداً عالمياً تحقق فيه المتاجر مبيعات قياسية، ناشدت وزارة الاقتصاد وإدارات حماية المستهلك المتسوقين بالشراء عبر مواقع مرخصة داخل الدولة والاحتفاظ بأوامر الشراء والضمان على المنتجات لضمان حقوقهم حال استلام منتجات أو سلع أو منتج معيوب أو بمواصفات تغاير المعروض على هذه المواقع.

ومنذ سنوات تشهد دولة الإمارات سباقاً قوياً بين مواقع التسوق الإلكتروني مع المراكز التقليدية لاستقطاب المتسوقين عبر التخفيضات الموسمية المعروفة.

ويسعى المتسوقون لتأجيل قرارات الشراء لاستغلال فرصة التخفيضات من قبل المراكز التقليدية والإلكترونية للفوز بمنتجات بأسعار أفضل، مقارنة بفترات البيع الاعتيادية.

وكانت متاجر ومنصات التسوق الإلكترونية قد استعدت مبكراً لطرح عروض وتخفيضات كبيرة بالتزامن مع جمعة التخفيضات التي تطلقها المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية عبر طرح العديد من الابتكارات حيث ابتكرت شركة «سوق دوت كوم»، الإماراتية قبل استحواذ «أمازون» العالمية عليها مؤخراً، فعالية «الجمعة البيضاء» لتحذو حذوها العديد من المتاجر الإلكترونية والتقليدية في الدولة، كما أعلنت منصة «نون دوت كوم» عن إطلاق تخفيضات «الجمعة الصفراء» في نوفمبر كذلك وتغازل مواقع التسوق الإلكتروني المتسوقين عبر توفير طيف واسع من المنتجات.