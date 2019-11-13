أسهم التكنولوجيا تدعم «وول ستريت» بانتظار ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بورصة وول ستريت جلسة التداول على ارتفاع طفيف مدعومة بأسهم التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين كلمة للرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الثلاثاء من المنتظر أن يتناول فيها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.10 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 27701.59 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 2.27 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 3089.28 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 6.80 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 8471.07 نقطة.

وكانت قد أغلقت مؤشرات الأسهم في وول ستريت على تباين الاثنين، فأنهى داو جونز جلسة التعاملات مرتفعاً 0.05% مقابل تراجع ستاندرد آند بورز 0.2% وناسداك 0.13%.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مدعومة بمكاسب في أسهم شركات صناعة الرقائق، بينما يترقب المستثمرون كلمة هامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعياً لمؤشرات بشأن اتفاق تجارة مع الصين. وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بشغف كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم لاستقاء أي تطورات بشأن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي.

وتصدرت أسهم شركات صناعة الرقائق المشهد، إذ قفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 5.2 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للهامش الإجمالي وهامش التشغيل. وزاد سهم إنفنيون تكنولوجيز 5.5 بالمئة بالرغم من توقع نمو أبطأ في العام المقبل.

وارتفع سهم مجموعة الخدمات البريدية واللوجستية الألمانية دويتشه بوست دي.إتش.إل 3.3 بالمئة بعد إعلان زيادة أرباح التشغيل في الربع الثالث إلى ثلاثة أضعافها تقريبا وقالت إنها تتوقع أداء قويا في الربع الأخير من العام.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء بأكبر قدر خلال الأسبوع بفضل آمال بأن يعزز ضعف الين أرباح شركات التصدير الكبرى في البلاد.

وزاد المؤشر نيكاي 0.81 في المئة ليصل إلى 23520.01 نقطة وهو أكبر مكسب يومي منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجرى تداول الين قرب أقل مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار وهذا الأمر الذي يفيد المُصدرين، لأن ضعف العملة يدعم المنافسة التصديرية ويزيد الأرباح عند تحويلها من الخارج. وارتفع 156 سهماً على المؤشر نيكاي في حين انخفض 65 سهماً أمس.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية شركة تمويل الأفراد كريديت سايسون التي ارتفع سهمها 7.77 بالمئة تلتها شركة المنسوجات أونتيكا التي زاد سهمها 6.37 بالمئة وشركة البناء أوباياشي 5.96 بالمئة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر وصعد 0.33% مسجلاً 1709.67 نقطة. (وكالات)