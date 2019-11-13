3 مليارات درهم مبيعات «الدار» على المخطط في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن الشركة تواصل تحقيق نمو قوي ومستدام في كافة وحدات أعمالها؛ بفضل نموذج عملها الذي يركّز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات العملاء، وقد حقّقت مبيعات المشاريع التطويرية زخماً قوياً هذا العام بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من المشاريع الجديدة.

جاء ذلك في تعقيب للذيابي على إعلان الشركة عن نتائجها، والتي كشفت عن تحقيقها خلال الربع الثالث مبيعات على المخطط بقيمة 1.1 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإطلاق الناجح لمشروعي «ليا» و«الريمان 2»، إضافة إلى عمليات البيع في المشاريع الحالية قيد التطوير بما في ذلك «ياس إيكرز».

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات الشركة على المخطط نحو 3 مليارات درهم، أي ما يمثل نمواً بنسبة 128% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، في حين بلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز 4.6 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر/‏أيلول 2019، ما يبشر بنمو قوي للإيرادات في المستقبل.

وأضاف الذيابي: إن الطلب المتنامي من العملاء على الشراء على المخطط والإقبال القوي على الأراضي المجهّزة بالبنية التحتية؛ يعكس الأداء الإيجابي لسوق العقارات في أبوظبي والاقتصاد بصورة عامة. وذكر أن المبادرات الحكيمة التي تبنّتها حكومة أبوظبي تواصل أداء دورٍ فاعل في تعزيز حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والتي تنعكس بشكل مباشر على وتيرة نمو أعمالنا في الإمارة.

الأداء المالي

وارتفع إجمالي أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 14% ليصل إلى 662 مليون درهم، مقارنة مع 581 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2018. وعلى الرغم من الأداء المالي المتين للشركة، شهد صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 انخفاضاً بنسبة 8% ليصل إلى 387 مليون درهم، مقارنة مع 420 مليون درهم في الربع الثالث من 2018، والذي تضمّن حينها إيراداتٍ غير متكررة تعود بشكل رئيسي إلى دفعاتٍ من الحكومة لقاء مشاريع بنية تحتية كانت قد نفّذتها الدار بالنيابة عنها.

وخلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الدار بنسبة 12% لتصل إلى 5.03 مليار درهم، مقارنة مع 4.48 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 6% ليصل إلى 2.05 مليار درهم، مقارنة مع 1.94 مليار درهم خلال الفترة نفسها عام 2018. أما صافي الأرباح فقد انخفض خلال الشهور التسعة الأولى بنسبة 12% ليصل إلى 1.36 مليار درهم، مقارنة مع 1.53 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2018، والذي تضمّن حينها إيراداتٍ غير متكررة تعود بشكل رئيسي إلى دفعاتٍ من الحكومة لقاء مشاريع بنية تحتية كانت قد نفّذتها الدار بالنيابة عنها.

وارتفعت مبيعات مشاريع الدار على المخطط خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 128% لتصل إلى 3 مليارات درهم. وارتفع صافي الدخل التشغيلي لوحدة إدارة الأصول خلال الفترة نفسها بنسبة 6% ليصل إلى 1.22 مليار درهم.

وسجّلت وحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة للدار أداءً قوياً خلال الربع الثالث وخلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ بفضل استراتيجية الشركة التي تجمع بين طرح مشاريع تطويرية عالية الجودة وإطلاق مبيعات الأراضي التي تلبي الطلب المتنامي في السوق على قطع الأراضي المجهّزة بالبنية التحتية.

وقد شهدت وحدة إدارة المشاريع التطويرية نمو إجمالي أرباحها بنسبة 29% لتصل إلى 255 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019. وبلغت قيمة المشاريع التطويرية الجديدة التي كُلّفت بها وأطلقتها الشركة في عام 2019 نحو 10 مليارات درهم، بما في ذلك 5 مليارات درهم لمشروعي «الريمان 1» و«الريمان 2» ومشروع «ليا» ومشروع «السعديات رزيرف»، و5 مليارات درهم إجمالي عقود لمشاريع بتكليف من حكومة أبوظبي.

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إدارة الأصول

وتتمثّل وحدة إدارة الأصول التابعة للدار بشكل رئيسي بشركة الدار للاستثمار؛ حيث تمتلك وتدير محفظة متنوّعة من الأصول عالية الجودة، تتنوّع بين السكنية والتجارية ومساحات التجزئة والفنادق، وتضمّ قاعدة متنوّعة من المستأجرين. وخلال الربع الثالث من 2019، سجّلت وحدة إدارة الأصول نموّاً في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ليصل إلى 397 مليون درهم، مقارنة مع 381 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018؛ وذلك نتيجة الاستحواذ على «الاتحاد بلازا» و«مركز الاتحاد للطيران»، إضافة إلى مشروع توسعة الجيمي مول.

كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.22 مليار درهم بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وحافظت معدلات الإشغال في محفظة الأصول الاستثمارية، والتي تشمل مساحات تجزئة وعقارات سكنية وتجارية على ثباتها؛ حيث استقرّت عند 90%. بينما واصل قطاع الضيافة أداءه القوي هذا العام ووصلت معدلات الإشغال خلال الشهور التسعة الأولى إلى 75% مقارنة بنحو 71% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ارتفاع عدد الطلاب



شهدت وحدات الأعمال الثانوية، بما في ذلك «أكاديميات الدار» (قطاع التعليم) وشركة «خدمة» (إدارة المرافق) و«بروفيس» (إدارة العقارات) أداءً قوياً ساهم في تعزيز أداء وحدات الأعمال الرئيسية التابعة للشركة، وانعكس إيجاباً على نتائجها المالية عموماً. وقد ارتفع عدد الطلاب في مختلف المدارس التابعة لأكاديميات الدار بواقع ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين، ليصل إلى 22 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2020/‏2019. كما وصل عدد العقارات التي تتولّى اليوم شركة «بروفيس» التابعة للدار إدارتها إلى 15 ألف عقار.