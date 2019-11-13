دبي الـ 11 عالمياً في ريادة الأعمال والـ 31 في الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: ”الخليج 365”

تقدمت دبي مرتبتين لتحل في المركز الأول أوسطياً وال 31 عالمياً في قائمة أكثر المدن ابتكاراً في العالم للعام 2019، وذلك من حيث احتضانها للتكنولوجيا الذكية والشركات الناشئة.

وحصلت دبي على 49 نقطة على المؤشر العام للتصنيف الذي تصدره مؤسسة «تو ثينك» للأبحاث والبيانات سنوياً، متفوقةً على ستوكهولم وشانجهاي وأوستن وفانكوفر وأوساكا.

وتعتمد مؤسسة «تو ثينك» في تصنيفها ل 500 مدينة حول العالم على 162 مؤشراً، بما فيها البنية التحتية والمواصلات والخصوصية والهندسة المعمارية الخضراء وأسعار العقارات وجودة بيئة الأعمال وعدد مستخدمي الإنترنت ومستويات النمو الاقتصادي وسهولة إقامة الأعمال وغير ذلك.

واحتلت مدينة نيويورك المرتبة الأولى في القائمة تبعتها طوكيو ثانياً، ثم لندن في المركز الثالث، ولوس أنجيلوس في المركز الرابع.

وفي تقرير آخر، حلّت دبي في المركز الحادي عشر عالمياً في قائمة أفضل المدن لرواد الأعمال في عام 2019، وفقاً للتصنيف الذي أعدته شركة «موفينجا» البحثية، التي تتخذ من برلين مقراً لها.

وكانت دبي المدينة الأوسطية الوحيدة التي ضمتها القائمة، كما تفوقت على مدن أخرى مرموقة مثل هلسنكي وبرلين وباريس وشنجهاي.

وضمت القائمة 75 مدينة من جميع أنحاء العالم تشتهر بروح الريادة وفرص العمل والنمو الاقتصادي، وركز التصنيف على سهولة إقامة الأعمال في ثلاثة قطاعات محددة تحظى بشعبية بين رواد الأعمال هي المطاعم والتكنولوجيا وأعمال الاستيراد والتصدير.

وحدد التصنيف مستوى بيئة ريادة الأعمال في كل مدينة وتكاليف إطلاق المشاريع والشركات والفرص المتاحة للمؤسسات والإطار الزمني لإطلاق مشروع تجاري جديد ومدى جودة البنى التحتية للأعمال، وغير ذلك.

ويبلغ متوسط تكلفة إنشاء مشروع جديد في دبي 8922 دولاراً، وتستغرق مدة إطلاق المشروع 4 أيام، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وتصدرت لندن التصنيف، تلتها برشلونة في المركز الثاني، ثم نيويورك في المركز الثالث.