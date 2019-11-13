شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لروّاد الأعمال في عجمان حول إدارة المشاريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة تدريبية بعنوان «إدارة مشروعك للنجاح وليس الإفلاس» وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال. قدمت الورشة في فندق«فيرمونت عجمان» الدكتورة ليلى البلوشي، خبير في التنمية البشرية وريادة الأعمال، وحضرها عدد من المسجلين في برنامج «تعزيز» الذي أطلقته الدائرة منذ عامين لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع القائمة في الدولة والراغبين في بدء مشاريعهم التجارية. وقالت عائشة أحمد كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تأتي هذه الورشة التدريبية بهدف تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لضمان نجاح مشاريعهم واستدامتها، حيث تم تسليط الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بإدارة المشروع كالجوانب المالية والموارد البشرية وإدارة المواد والمعدات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لروّاد الأعمال في عجمان حول إدارة المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.