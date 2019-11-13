الاقتصاد

الإمارات تحتضن مركز تميز في الذكاء الاصطناعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بصدد افتتاح مركز التميز في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في الإمارات أوائل عام 2020؛ حيث سيتيح المركز الأول من نوعه في العالم على صعيد الشركة دفع عجلة مؤسسات هذا القطاع نحو التحول الرقمي، وتزويد القوى العاملة بمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة، فضلاً عن عقد الشراكات التعاونية؛ الهادفة إلى مواجهة التحديات المتمثلة في مواضيع السلامة والاستدامة.
وقد أسدلت الشركة الستار عن خططها لافتتاح مركز التميز في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019».
وسيقوم المركز بدعم المنظمات؛ لتسريع رحلاتها الرقمية ودفع عنصر الابتكار؛ من خلال تسخير قدرات التقنيات الرائدة في هذا المجال، والاستفادة من خدمات الشركاء المقدمة، إضافة إلى تجهيز القوى العاملة حتى يصبحوا من المؤهلين لاستخدام الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يضمن سد فجوة المهارات.

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