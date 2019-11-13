شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة «إنتركونتيننتال» تتطلع إلى التوسع في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيفري سبريتشر، الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال إنه يريد أن يستغل العقود الآجلة الجديدة لخام مربان الذي ستطلقه العام المقبل في الإمارات للتوسع إلى درجات خام أخرى.

وأوضح سبريتشر خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي: «هدفنا البدء بخام مربان ومن ثم التوسع بشكل طبيعي»، مضيفاً: «سنستغل مربان كقاعدة للتوسع في آسيا على ما أعتقد». (رويترز)

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