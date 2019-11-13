شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شركات تفوز بعضوية نادي استشارات «أدنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” وقعت شركة أدنوك اتفاقية إطار عمل مع ثماني شركات استشارات عالمية لتقديم خدمات الاستشارات الإدارية في مشاريعها المستقبلية.

وذكرت «ميد» أن التوقيع على الاتفاقية تم مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وشمل كلاًً من شركة «بكتل» و«تكنيب» و«كيه بي آر» و«وود جروب» و«لافالين» و«ويرلي» و«بنسبين» و«موت ماكدونالد».

وتسعى أدنوك لحصر خدمات الاستشارات الإدارية لمشاريعها في المجموعة التي تم ترشيحها واختيار أعضائها على مرحلتين وتخضع كلها لإشراف إدارة أدنوك.

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