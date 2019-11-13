81 % نمو التجارة بين دبي وبكين في 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي مع وفد اقتصادي صيني ضم أكثر من 20 شركة برئاسة لي شوهانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي والصين. وتناولت المباحثات فرص الاستثمار الصيني في دبي، وعبر لي شوهانج، عن اهتمامه بدور جمارك دبي في تسهيل التجارة بين الجانبين ودعم سلسلة الإمداد والتوريد العالمية.وتحتل الصين المركز الأول للشركاء الرئيسيين لتجارة دبي الخارجية مع دول العالم حيث سجلت تجارة دبي مع الصين خلال العشر سنوات الماضية نمواً بواقع 81% لتصل إلى 139 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 77 مليار درهم في العام 2009.

وتستفيد الشركات الصينية المسجلة والفعالة في نظام التسجيل في جمارك دبي وعددها 876 شركة صينية موزعة إلى 623 شركة برخصة تجارية و244 شركة برخصة مناطق حرة و9 شركات برخصة مهنية، من الخدمات وأنظمة الفحص والتفتيش الجمركية المبتكرة لجمارك دبي.