«الإمارات للشحن الجوي» تطور مبادرة «مسارات الأدوية»

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تعد الإمارات للشحن الجوي واحدة من شركات الطيران العالمية الرائدة في نقل الأدوية، حيث زاد إجمالي كميات الأدوية التي نقلتها خلال السنة المالية 2018-2019، على 75 ألف طن. وتواصل الناقلة، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، تعزيز قدراتها على نقل الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة من المصدر إلى الوجهة النهائية، حيث تتميز بالعديد من العناصر المهمة وهي تواصل تعزيز عروضها لمصنعي الأدوية ووكلاء الشحن.

افتتحت الإمارات للشحن الجوي في وقت سابق من هذا العام منشأة تبلغ مساحتها 1000 متر مربع في مطار شيكاغو لمناولة الأدوية، وذلك في إطار مبادرتها «مسارات الأدوية Pharma Corridors» التي تهدف إلى توفير حماية قصوى لشحنات الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة من المنشأ إلى وجهتها النهائية. وقد تم اعتماد هذه المنشأة الآن باعتبارها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد للأدوية GDP.

وتماشياً مع تركيزها على المرافق الملائمة وتطوير مسارات الأدوية بين مصادرها الرئيسية ووجهاتها النهائية، نقلت الإمارات للشحن الجوي عملياتها لمناولة الأدوية في كوبنهاجن إلى منشأة مخصصة حائزة اعتماد«GDP».

وقال هنريك أمباك، نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في طيران الإمارات: «تعد كوبنهاجن محطة مهمة لنقل الأدوية، ويوفر انتقال الإمارات للشحن الجوي إلى منشأة مخصصة لمناولة الأدوية، حسب متطلبات عملائنا، حمايةً لشحنات الأدوية القيّمة أثناء الشحن، كما يضمن نقلها بسرعة وكفاءة».

وأضاف: «تتمثّل أولويتنا حالياً في تعزيز برنامج مسارات الأدوية. وقد أنجزنا ذلك بإضافة مزيد من محطات تصدير واستيراد الأدوية إلى المبادرة، وقمنا بتوسيع المبادرة لتشمل 25 محطة على مستوى العالم من 12 محطة في البداية. ونعمل أيضاً لضمان أن تكون القدرات التي نطورها، بدعم من وكلاء المناولة الأرضية، مناسبة للغرض. ويعد اعتماد GDP لمنشأة شيكاغو جزءاً من خطتنا الشاملة لنقل شحنات الأدوية بكفاءة وأمان».