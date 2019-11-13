الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً فصلياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجنب الاقتصاد البريطاني الركود في الربع الثالث من العام، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل، واقتراب بريكست. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0,3% في الفترة من تموز إلى‏ سبتمبر بعد انكماش بنسبة 0,2% في الربع الثاني، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان أداء الاقتصاد في الربع الثالث أقل من توقعات بنك انجلترا لتحقيق نمو بنسبة 0,4%. (أ.ف.ب)