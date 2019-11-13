«أدنوك» و«رونجشنج» الصينية .. شراكة لاستكشاف فرص النمو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة رونجشنج الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.

وسيتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير ل «رونجشنج»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال ل «رونجشنج».

وقع الاتفاقية د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولي شويرونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة رونجشنج.

وقال الجابر: تستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة حالياً حيث تزود أدنوك النفط الخام إلى شركة «رونجشنج» وتشمل الاتفاقية تفعيل فرص النمو المحلية والعالمية في مجموعة من القطاعات التي يمكنها خلق أسواق جديدة لمحفظة منتجاتنا المتنامية واستقطاب استثمارات تدعم خططنا للتوسع في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيعمل الطرفان على دراسة زيادة حجم وتنوع مبيعات منتجات التكرير من أدنوك، وتفعيل تعاون أدنوك كشريك استراتيجي ل «رونجشنج» في استثمارات التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك مجمعها للتكرير والبتروكيماويات.

في المقابل ستقوم «رونجشنج» بدراسة فرص الاستثمار في مجمع أدنوك الصناعي في الرويس، بما في ذلك مصنع البنزين العطري (GAP)، وإمكانية توريد وتسليم أدنوك للغاز الطبيعي المسال لاستخدامه من قبل رونجشنج داخل مجمعات الإنتاج في الصين.

من جانبه قال لي شويرونج: «تعتبر هذه الاتفاقية الإطارية إنجازاً جديداً في خطة التوسع الدولي الاستراتيجي التي نقوم بها، خصوصاً أنها تتم مع شريك تجاري مهم مثل أدنوك. ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستعود بالفائدة المشتركة على الطرفين خصوصاً في مجال استثمارات معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أسواق آسيا».

وأضاف: «يضمن التعاون الاستراتيجي مع أدنوك حصول مشروع زيانج للتكرير والبتروكيماويات الخاص بنا على إمدادات كافية من المواد الخام للوصول إلى طاقة تكرير تبلغ مليون برميل يوميًا من النفط الخام. وسوف تمكننا هذه الشراكة من مواصلة توسعنا وتحقيق حصة إضافية في أسواق النفط العالمي وتعزيز حضورنا في القطاع».