حجز أغلبية إنتاج «أدنوك» من الغاز المُسال حتى 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من شركة «بي بي» وشركة «توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال حتى الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

وقع الاتفاقيات مسؤولون من «بي بي» و«توتال» وأدنوك للغاز الطبيعي المُسال بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبوب دادلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي، وباتريك بويانيه، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة توتال.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: اتفاقيات التوريد الجديدة التي وقعتها أدنوك للغاز الطبيعي المسال مثال حقيقي عن مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات وتطورات السوق مع ضمان أمن وجودة التسليم. لقد تمكنا من خلال دعم شركائنا من تعزيز وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة تتمتع بإمكانات نمو قوية من حيث الطلب على الغاز الطبيعي المُسال.

وتعد الاتفاقيات خطوة جديدة في مسيرة نجاح أدنوك للغاز الطبيعي المُسال للتحول إلى استراتيجية تسويق تقوم على تعدد العملاء بدأت بها الشركة منذ ثمانية أشهر في إبريل 2019. واستطاعت أدنوك منذ ذلك الحين تغيير نموذج أعمالها وتوريد 90% من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال لمجموعة من العملاء والوجهات في أكثر من ثماني دول في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية وتايوان، بعد أن كانت تتوجه إلى عميل واحد في اليابان.

وقال روبرت لوسون، مدير عمليات الغاز في شركة آي اس تي: يسرنا في بي بي إبرام هذه الاتفاقية مع أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التي تعتبر أحد أقدم الموردين لقطاع التوريد والتجارة المتكاملة في شركة بي بي، كما أننا سعداء للغاية لضمان احتياجاتنا من الغاز لسنتين عبر هذه الاتفاقية.

وقال لوران شوفالييه، نائب رئيس شركة الشرق الأوسط للغاز، شركة توتال للغاز والطاقة المتجددة: يسهم اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين في نمو ومرونة محفظة الغاز الطبيعي المُسال لشركة توتال، كما يعزز شراكتنا الطويلة مع أدنوك للغاز الطبيعي المُسال.

ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تتجاوز 4% سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.

وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.

يُذكر أن أدنوك تمتلك حصة أغلبية في أدنوك للغاز الطبيعي المسال بنسبة 70%، فيما يمتلك المساهمون الآخرون وهم «ميتسوي» (15%)، و«بي بي» (10%)، و«توتال» (5%).