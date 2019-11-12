شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع ترقب المزيد من الأنباء بشأن "بريكست" وعقب استيعاب بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية الصادرة يوم الإثنين.



وأعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن ثقتتها في تمرير البرلمان البريطاني لاتفاق "بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي لخروج مرن.



ودعت "ميركل" إغلى تحقيق المزيد من المرونة بين الأطراف كافة حيث أن التوصل إلى صفقة مرضية للندن وبروكسل سيكون في صالح الجميع.

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ومن ناحية أخرى، هاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين متهما إياها بالغش وارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة أضرت باقتصاد بلاده، ورغم ذلك، فإنه أكد على إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التتجاري النهائي مع بكين قريباً.



كانت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد سجلت أمس نموا بنسبة 0.3% في الربع الثالث بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بحلول الساعةة 21:05 بتوقيت جرينتش عند 1.2848، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 1.2847 وأقل سعر عند 1.2815.