شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه الطفيفة بعد تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم وأبقى على هذه المكاسب الهامشية عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وكشف "ترامب" في خطاب أمام النادي الاقتصادي في مدينة نيويورك الثلاثاء عن أن الصين مارست الغش التجاري ضد ببلاده منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001.



وأفاد "ترامب" بأن الاتفاقيات التجارية غير العادلة مع الصين أضرت بالعمال الأمريكيين خاصة في القطاعات الصناعية وأن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة هم السبب في ذلك.

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وجدد "ترامب" هجومه أيضا على الاحتياطي الاتحادي مشيرا إلى أنه يخفض معدل الفائدة بوتيرة بطيئة للغاية تتسبب في الإضرار بالتنافسية.



من ناحية أخرى، ينوي رئيس البنك المركزي "جيروم باول" الإدلاء بشهادته غدا الأربعاء أمام لجنة مشتركة بمجلس النواب الأمريكي بشأن السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.