شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تواصل النزيف.. تراجُع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية إن السوق القطرى في ختام تداولات اليوم الثلاثاء بالبورصة القطرية شهد تراجعًا ملحوظًا، في أداء بورصة قطر حيث بلغت نحو 0.75%، وسط تراجع لـ6 قطاعات بقيادة البنوك والخدمات المالية والصناعة، ليصل إلى النقطة 10226.15، فاقدًا 77.74 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن التعاملات شهدت هبوط 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، ثم التأمين، والعقارات، والبضائع، والاتصالات، فيما ارتفع النقل وحيدًا، وهبطت البنوك والخدمات المالية 1.03 %، متأثرةً بانخفاض 5 أسهم تقدمها الوطني -أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.38 %.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن مؤشر الصناعة تراجع 0.91 %، لهبوط عدة أسهم على رأسها التحويلية متصدر القائمة الحمراء بـ4.12 %.