فيديو.. فودافون مصر:نتعاون مع الحكومة بمشروعات التحول الرقمي و الشمول المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية و الحكومية بـفودافون مصر، بشأن القمة الاقتصادية الأولى، إنها تلعب دور حيوي للغاية فى انتاج أوراق عمل تساعد المختصين و المتخصصين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات للمساهمة في توجهات المشرع ومتخذي القرار في الإسراع بعمليات التحول الرقمي وخدمات الشمول المالي في مصر.

وأكد عصام ، أن فودافون مصر لديها تجارب وحلول للتحول الرقمي و الشمول المالي ، و يدخلان ضمن استراتيجيتها ولديها أيضا مشروعات بالفعل تنفذها الشركة بالتعاون مع الحكومة ، لافتا أن فودافون بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية فى عدد من الأنشطة مثل خدمات فودافون كاش ومشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد و الذي شاركت به الشركة بشكل جدي.

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وتابع أيمن عصام بالقول:" استطعنا في وقت قصير جدا أن نحول بورسعيد إلى مدينة تشمل التأمين الصحي الشامل وذلك من الناحية الإلكترونية ونسعى بكل مجهوداتنا إلى دعم عمليات التحول الرقمي ولدينا استعداد لتوسيع حجم تعاوننا في هذا الاتجاه.