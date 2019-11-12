شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليسجل 63.22 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 34 سنتا لیبلغ 63.22 دولار في تداولات یوم أمس الاثنین مقابل62.88 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة. وفي الاسواق العالمیة انھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداولات منخفضة 33 سنتا لیبلغ عند التسویة 62.18دولار للبرمیل وانخفضت عقود خام القیاس الامریكي غرب تكساس الوسیط 38 سنتا لیسجل عند التسویة 86ر56 دولار للبرمیل. Advertisements وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال فى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم فى محادثات التجارة مع الصين .

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