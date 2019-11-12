شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه..والخام الأمريكي أعلى 57 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها قلصت مكاسبها نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والذي يضغط بدوره على أسعار السلع.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين سيتم قريبا، وذلك رغم هجومه على بكين واتهامها بالغش في الممارسات التجارية مع واشنطن.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 57.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.2% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.