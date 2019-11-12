شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجدد دعوته لأسعار فائدة سلبية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفي مقتطفات من كلمة سيلقيها في وقت لاحق اليوم أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أشاد ترامب بطفرة اقتصادية لا نظير لها قال إنها جاءت على الرغم من زيادات أجراها مجلس الاحتياطي في أسعار الفائدة في أوائل فترة رئاسته.
وأضاف قائلا "تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم. وهو ما يعرف بالفائدة السلبية من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟".
وقال ترامب "أعطوني بعضا من ذلك أعطوني بعضا من ذلك المال. أريد بعضا من ذلك المال. مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا".
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