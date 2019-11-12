شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبى العالمية توقع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة اقتصادية حرة فى ناميبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت موانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع منطقة نارا ناميب الاقتصادية والصناعية الحرة في ناميبيا، لتطوير منطقة اقتصادية حرة فى ميناء خليج والفيس.
وسيكون المشروع الجديد منطقة اقتصادية حرة للصناعة والأعمال اللوجستية، ويمتد مبدئيا على مساحة 50 هكتارا، حسبما قال بيان على الموقع الإلكترونى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المنطقة يمكن أن تغطى فى نهاية المطاف مساحة قدرها 1500 هكتار.
والمنطقة الاقتصادية الحرة غالبا ما تكون منطقة خاصة لها قوانين وقواعد تنظيمية مختلفة، مثل الإعفاءات الضريبية أو الضرائب المنخفضة، لجذب المستثمرين.
وقال البيان إن موانئ دبى العالمية ونارا ناميب تسعيان إلى إبرام اتفاق نهائى فى الربع الثانى من 2020.
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