شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب": الصين غشت أمريكا تجاريا والسبب رؤساء سابقون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومه على الصين بسبب الحرب التجارية مشيرا إلى أن بكين غشت بلاده في العلاقات التجارية ملقيا باللوم على قادة سابقين للولايات المتحدة.



وأضاف "ترامب" في خطاب أمام النادي الاقتصادي بمدينة نيويورك أنه منذ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، لم يتلاعب أحد تجاريا أفضل منها، فقد استفادت كثيراً من الولايات المتحدة معلقا: "لا أريد قول كلمة غش، لكن لا أحد غش أفضل من الصين".

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يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه "ترامب" سابقاً بأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد وأن الدولتين تقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وأشار "ترامب" إلى أنه بدلا من لوم الصين، يجب لوم رؤساء أمريكا السابقين أكثر لأنهم سمحوا بهذا الغش والتلاعب في الاتفاقيات التجارية التي أضرت بالعمال الأمريكيين خاصة في المصانع.



ورغم هذا الهجوم والانتقادات، أكد "ترامب" على أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سيتم التوقيع عليها قريباً مشددا على أن هذا الاتفاق لا بد أن يكون عادلاً.