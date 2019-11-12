شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي مواصلاً خسائره قبيل قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء.



وسوف يعلن البنك المركزي النيوزلندي غدا عن قراره بشأن معدل الفائدة وتشير التوقعات إلى خفضها ربع نقطة إلى 0.75% من 1.00%، وعقب القرار، سيعقد رئيس البنك مؤتمراً صحفياً للحديث عن السياسة النقدية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن تسجيل مؤشر توقعات التضخم في نيوزلندا مستوى 1.80% في أكتوبر/تشرين الأول من 1.86% في القراءة السابقة.

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ووقعت العملة النيوزلندية تحت وطأة الضغوط نتيجة القلق عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن عدم الاتفاق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين.



هذا، ومن المنتظر إطلاق "ترامب" تصريحات بشأن الملف التجاري مع الجانب الصيني في وقت لاحق اليوم أمام النادي الاقتصادي بنيويورك.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6335، وسجل أعلى سعر اليوم 0.6369 وأقل سعر عند 0.6324.