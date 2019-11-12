شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مستوى 1447.00 ويجد دعم قوي هناك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بكسر هذا المستوى ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1413.10، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للذهب 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.