النطاق السعري لسهم أرامكو الأحد بالتزامن مع بدء استقبال البنوك لطلبات الاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ستعلن أرامكو السعودية الأحد المقبل عن النطاق السعري للاكتتاب في أسهمها بالتزامن مع بدء استقبال البنوك لطلبات الاكتتاب، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الشركة أمس، مضيفة أنه سيعلن عن السعر النهائي للطرح 5 ديسمبر المقبل. كما سيعلن أيضا في ذات اليوم عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

وأشارت الوثيقة إلى أن فترة بناء سجل الأوامر لطرح أرامكو السعودية سيبدأ 17 نوفمبر 2019 وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد 17 نوفمبر الحالي، وتنتهي 28 من ذات الشهر. وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، وسيتم تخصيص 0.5% كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد، وهو ما يمثل مليار سهم متاحة للأفراد كحد أقصى.

طريقة اكتتاب الأفراد

سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد لدى فروع الجهات المستلمة.

يجب تعبئة نماذج طلب الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد.

بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا بأحد الاكتتابات الأولية التي جرت مؤخرا في المملكة، الاكتتاب عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة شريطة: أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، وألا يكون طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في طلب الاكتتاب وذلك بناء على سعر محدد للمكتتبين الأفراد (وهو السعر الأعلى للنطاق السعري)

عملية تحديد سعر السهم النهائي ستكون نتيجة آلية بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة.

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي ستخصص للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين.

رد قيمة الفرق

إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد، يكون للمكتتبين، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين:

الحصول على قيمة الفائض النقدي المحسوب على قيمة الفرق بين الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى الحساب المصرفي للمكتتب

إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد، بحسب ما يراه المساهم البائع وأرامكو السعودية بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين بناء على السعر النهائي للطرح.

في حال وجود كسور للأسهم فسيتم رد قيمة هذه الكسور للمكتتبين الأفراد.

في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين الحد الأعلى للنطاق السعري والذي اكتتب به الأفراد وسعر الطرح النهائي، إلى الحساب المصرفي للمكتتب.

على المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب.

سيتم تحويل قيمة الفائض بتاريخ أقصاه 12 ديسمبر 2019.

سعر الطرح النهائي

تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.

سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 5 ديسمبر 2019.

سيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.

ستعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الالكتروني.

ستعلن أرامكو والمستشارون الماليون عن نسبة تغطية الطرح من قبل المؤسسات المكتتبة في مواقعهم الالكترونية عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد

تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع وأرامكو لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين.

لا يعتد بنقل ملكية الأسهم إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين وبدء تداول الأسهم بموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لتداول الأسهم السعودية.

الحد الأدنى والأعلى لاكتتاب الأفراد

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.

يحق لكل فرد الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته

لا يوجد حد أعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها.

آلية الأسهم المجانية

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تستحق لأي شخص سعودي طبيعي، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر سعوديون

في حال تقديم استمارة طلب اكتتاب لمواطن سعودي لنفسه أو أشخاص آخرين مقيدين على سجل الأسرة، فإن كل فرد سعودي من أفراد تلك العائلة سيعد من المستثمرين الأفراد المستحقين للأسهم المجانية

ألا يتم التصرف بالأسهم المؤهلة بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال مدة 180 يوما من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية

سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن 100 سهم مجاني كحد أقصى.

يتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم التي يملكها في الشركة.

ينقل مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن (كما يحدده المساهم البائع بتقديره المطلق) خلال مدة أقصاها 75 يوما تقويميا من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية.

ستعلن الشركة عن موعد نقل هذه الأسهم الذي سيحدده المساهم البائع على موقع تداول في حينه.

لن يتم منح كسور أسهم مجانية ويحق لكل مكتتب مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.

جميع الأسهم المجانية من نفس فئة وحقوق أسهم الطرح.

لن يترتب عن منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

منهجية «الأسهم الأخيرة تستبعد أولا»:

01. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، باع المستثمر 100 سهم ومن ثم قام بشراء 100 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

الإجابة: لا شيء؛ وذلك بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خلال عملية الطرح.

02. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 100 سهم إضافية ومن ثم باع 100 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

الإجابة: 100 سهم؛ وذلك بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في حساب محفظته الاستثمارية، وتعتبر الأسهم الأخيرة التي قام بشرائها هي الأسهم التي قام ببيعها.

03. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 10 أسهم إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهما. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

الإجابة: 60 سهما؛ لأن الأسهم الأخيرة التي تم شراؤها تعتبر الأسهم الأولى التي تم بيعها، والأسهم الباقية المباعة البالغ عددها 40 سهما تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر.

04. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر ببيع 50 سهما ومن ثم قام بشراء 10 أسهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

الإجابة: 50 سهما؛ لأن عدد الأسهم المتبقية المستحقة لا لسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 سهما بحد أقصى لدى البيع الأولي.