5 مراحل لبرنامج الفحص المهني.. والبداية لحرفتي الكهرباء والسباكة ديسمبر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

يوجد في المملكة نحو 2.62 مليون عامل أجنبي من دون أي مهارات، بحسب مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، الذي أشار في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس إلى أن الوزارة ستطلق 5 مراحل لبرنامج الفحص المهني، المرحلة الأولى لحرفتي الكهرباء والسباكة في ديسمبر المقبل.

وأضاف العمير أن البرنامج يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني المهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل فيها، عن طريق أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية تكمن في رفع مستوى جودة الخدمات في سوق العمل، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة لسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة إسهامات الفحص المهني في تحسين مهارات القوة العاملة.

وأبان أن عدد المهن المسجلة في المملكة يبلغ 2,878 مهنة، حيث تمت إزالة المهن ذات الأعداد المنخفضة والمهن التي لا تتطلب مهارات، والمهن التي تتطلب شهادات «مهندس» والمهن التي تختبر من جهات أخرى، ليصل عدد المهن المستغنى عنها إلى 259 مهنة.

تدعم 5 لغات

وأفاد بأن آلية تحديد المهن وإطلاقها تعتمد على عدد العمالة الموجودة فيها، وقطاعات المهنة وتنوعها، وموسم إطلاق المهنة، وتوفر مراكز اختبارات للمهنة عملية ونظرية، وتوفر معايير مهنية، لافتا إلى أن بوابة الفحص المهني تعتمد على أسئلة نظرية وعملية لكل عائلة مهن، بناء على المعايير المهنية السعودية، وكذلك الاتفاق مع شركات ذات اختصاصات بالمجال لمراجعة وتدقيق جودة الأسئلة، حيث تدعم الأسئلة خمس لغات (عربية – هندية – فلبينية – إنجليزية - أردو).

ولفت إلى توقيع اتفاق مع 8 مراكز للتدريب في 4 مناطق (الوسطى – الغربية – الشرقية – الجنوبية)، بطاقة استيعابية تتراوح بين 400 ألف و500 ألف مقعد سنويا، فيما تتراوح رسوم الاختبار بين 400 و600 ريال، وفقا للمهن المختلفة.

5 سنوات لشهادة الفحص

وأشار إلى أن شهادة الفحص المهني تمنح للعامل لمدة 5 سنوات، وتمنح للمنشأة عند فحص 50% من عدد العمالة أو أكثر العاملين في المهن المستهدفة، مبينا أن البرنامج يستهدف 7 دول وهي (الهند – الفلبين – سريلانكا – إندونيسيا – مصر – بنجلاديش – باكستان)، مرجعا اختيار هذه الدول كونها تضم 95% عدد العمالة المهنية، مضيفا أن البرنامج يسمح باختبار العامل المهني قبل استخراج تأشيرة الدخول للمملكة.

وذكر أن رسوم الاختبار الخارجي تتراوح بين 150 و200 ريال، مؤكدا أن الفارق الكبير في الرسوم الداخلية والخارجية يستهدف تشجيع الشركات على الاختبار في «الخارجي» لتقليل تكاليف الاستقدام.

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البداية من الهند

وأكد أن البرنامج سيعتمد التدرج في إطلاقه دوليا بداية مع دولة الهند في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى التعاقد مع 11 ألف مركز في الهند لإطلاق الفحص المهني على عمالتها، لافتا إلى أن البرنامج سيطلق حملة إعلانية للتوعية والإجراءات المترتبة عليه في جميع دول الإطلاق الخارجي، مضيفا أن المرحلة الثانية من الإطلاق الخارجي تستهدف الفلبين (مايو 2020)، والمرحلة الثالثة سريلانكا وإندونيسيا (يوليو 2020 )، والمرحلة الأخيرة مصر وبنجلاديش وباكستان (ديسمبر 2021)، مشيرا إلى أن اختيار هذه الدول مرتبط بوجود بنية تحتية تدعم إنشاء برنامج للفحص المهني، ووجود مؤسسات تقنية مهنية فيها، ومطابقة المعايير المهنية مع المعايير بالمملكة، فضلا عن كونها من أكبر الدول التي تستقدم العمالة المهنية منها.

الربط بآلية تغيير المهن

وأشار إلى أن برنامج الفحص المهني سيتم ربطه بآلية تغيير المهن مستقبلا، بحيث تكون شهادة الفحص المهني متطلبا لتغيير المهنة، وكذلك ربط البرنامج بآلية إصدار أو تجديد رخص العمل مستقبلا، بحيث تكون شهادة الفحص المهني متطلبا لها، وأيضا ربط البرنامج بمنصة (اعتماد) مستقبلا، بحيث تكون شهادة الفحص المهني للمنشأة متطلبا للدخول في المنافسات الحكومية، وكذلك ربط البرنامج بنظام إصدار تراخيص المقاولين مستقبلا، بحيث تكون شهادة الفحص المهني متطلبا لدى الهيئة السعودية للمقاولين، وكذلك ربط البرنامج بنظام إصدار التأشيرات مستقبلا، بحيث تكون شهادة الفحص المهني متطلبا للحصول على التأشيرة.

عدد العمالة المهنية بالسوق السعودي:

الإجمالي 7.18 ملايين عامل

3.01 ملايين عامل يفتقرون للشهادات العليا (أقل من دبلوم )

1,55 مليون عامل يعملون في المهن الحرفية المختلفة

2.62 مليون عامل عمالة عادية لا تملك مهارات

1 ديسمبر 2019

وتشمل الكهرباء والسباكة

2 أبريل 2020

وتشمل التبريد والتكييف وكهرباء السيارات وميكانيكا السيارات

3 يوليو 2020

وتشمل النجارة والحدادة واللحام

4 أكتوبر 2020

وتشمل التلبيس والدهان والتبليط

5 يناير 2021