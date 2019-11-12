64 مليارا إنفاق القطاع الخاص على الابتكار بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنفق القطاع الخاص في المملكة على الابتكار 64 مليار ريال، بحسب نتائج «مسح الابتكار المؤسسي لعام 2018»، الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الرسمي، ويهدف المسح إلى توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لنشاط الابتكار في المملكة، وحجم الابتكار في المنشآت والسوق المحلي، ويعطي صورة عن مدى احتضان المنشآت للأفكار الجديدة والابتكارات وأكثر المنشآت ابتكارا واحتضانا للأفكار المبتكرة الجديدة.

وأظهرت نتائج المسح أن 28% من المنشآت قدمت ابتكارا في المنتجات، و24% منها قدمت ابتكارا في العمليات، و 23% قدمت ابتكارا في التنظيم، بينما قدم 25% منها ابتكارا في التسويق.

وبحسب المسح فإن نسبة 57% من المنشآت قدمت خدمات مبتكرة جديدة أو محسنة بشكل كبير، بينما قدمت نسبة 43% سلعا جديدة أو محسنة بشكل كبير، ولا يشمل ذلك إعادة البيع للسلع المشتراة من خلال الوسيط.

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وأفاد مسح الابتكار المؤسسي بأن نسبة المشتغلين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى بلغت 45% من إجمالي المشتغلين في المنشآت التي بها ابتكار في القطاع الخاص، وبلغ إجمالي الإنفاق على الابتكار في منشآت القطاع الخاص أكثر من 64 مليار ريال، وبلغت نسبة الإنفاق على الابتكار 2.74% من إجمالي إيرادات المنشآت المهتمة بالابتكار في القطاع الخاص.

وأوضحت النتائج أن إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت المهتمة بالابتكار لعام 2018 أكثر من 314 ألف مشتغل يحملون درجة البكالوريوس والدبلوم العالي، كما بلغ إجمالي عدد المشتغلين من حملة الماجستير 16 ألف مشتغل، وبلغ إجمالي عدد حملة الدكتوراه 5.2 آلاف مشتغل.

ويعد الابتكار منتجا، أو عملية إنتاج، أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة أو محسنة، تختلف اختلافا كثيرا عن المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، التي تم توفيرها للمستخدمين المحتلمين، أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج. ويتم قياس الابتكار بطريقتين: الأولى قياس الابتكار في المنتجات، وهي السلع أو الخدمات الجديدة أو المحسنة التي ابتكرت، وتختلف اختلافا كبيرا عن السلع أو الخدمات السابقة للمنشأة التي طرحت في السوق، والثانية قياس الابتكار في الأعمال، وهي عملية تجارية جديدة أو محسنة لواحدة أو أكثر من وظائف العمل التي تختلف اختلافا كبيرا عن العمليات التجارية السابقة التي استخدمت في المنشأة.

أبرز نتائج مسح الابتكار المؤسسي:

28 % من المنشآت قدمت ابتكارا في المنتجات

24 % من المنشآت قدمت ابتكارا في العمليات

23 % من المنشآت قدمت ابتكارا في التنظيم

25 % من المنشآت قدمت ابتكارا في التسويق

57 % من المنشآت قدمت خدمات مبتكرة جديدة أو محسنة

43 % من المنشآت قدمت سلعا جديدة أو محسنة بشكل كبير

الإجمالي: 64 مليار ريال

النسبة إلى إيرادات المنشآت: 2.74%

المشتغلون في المنشآت المهتمة بالابتكار: