شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوقع بلوغ إنتاج الغاز الطبيعى 170 مليار متر مكعب فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية المدعومة من الدولة اليوم الثلاثاء أن لجنة التخطيط الحكومية بالبلاد تتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي بالبلاد أكثر من 170 مليار متر مكعب فى 2019، بارتفاع 11 مليار متر مكعب عن العام الماضي.

وتتوقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أيضا توازنا بشكل عام فى العرض والطلب على الطاقة هذا الشتاء مع زيادة واردات الغاز الطبيعى المسال والغاز الذى من المقرر ضخه عبر أنابيب من روسيا فى ديسمبر كانون الأول.