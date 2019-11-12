شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض النشاط الصناعي يهبط بأرباح "كي جي ال لوجيستك" 29% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة كي جي ال لوجيستك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 28.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.1 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى التخفيض الراهن في النشاط الصناعي.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 8.1 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 11.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 22.9%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر إلى 24 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 31.4 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من 2018.