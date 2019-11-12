اتهام أربعة مديرين بفولكسفاجن بالاختلاس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرك الادعاء العام بمدينة براونشفايج دعوى قضائية ضد أربعة من المديرين السابقين والحاليين بشركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات، حيث يتهم الادعاء عضوين سابقين بمجلس إدارة الشركة ومديراً تنفيذياً سابقاً وآخر حالياً بالشركة بالاختلاس، حسبما أعلن الادعاء الثلاثاء.

يشار إلى أن هذا الأمر يشغل الشركة والقضاء في ألمانيا منذ عام 2016، ويحقق الادعاء فيما إذا كان المتهمون الأربعة قد وافقوا على تقديم رواتب مبالغ فيها لأعضاء في المجالس العمالية للشركة.

وحسب المحققين فإن هناك اشتباهاً بأن المتهمين قدموا أجوراً ومكافآت طائلة للعديد من أعضاء المجالس العمالية التي تمثل مصالح العمال، في الفترة بين أيار/مايو 2011 وأيار/مايو 2016، وذلك عندما كانوا مسؤولين عن قسم الموارد البشرية بشركة فولكسفاجن، الأساسية، وهو ما ألحق بالشركة أضراراً بالملايين.